Выгодный обмен: где в Барнауле сдать старый смартфон и получить скидку

Когда вы покупаете новый смартфон, старый, как правило, обречён пылиться на полке. Попытки продать его также зачастую безуспешны, особенно если устройство с потёртостями и трещинами. Поэтому в последние годы набирает популярность услуга Trade-in (трейд-ин). Это удобно и выгодно: владелец избавляется от ненужного "кирпича", а взамен получает скидку.

Что такое трейд-ин?

Трейд-ин – это услуга по приёму старого смартфона в счёт нового. Цена будет меньше на определённую сумму от стоимости сдаваемого девайса.

В Барнауле такую услугу оказывает магазин НомерONE. Так, бюджетный смартфон до 10 тысяч рублей по программе "Трейд-ин" может стать ещё более доступным, особенно если ваш старый телефон в отличном состоянии и без дефектов. А если вы присматриваетесь к флагманским моделям, через "Трейд-ин" есть вероятность снизить стоимость устройства средней ценовой категории до бюджетного.

Как воспользоваться услугой Trade-in в магазинах НомерONE?

Подготовьте смартфон: вспомните логин и пароль от учётной записи; на iPhone нужно отключить функцию "Найти iPhone", если она включена, на устройствах Android выйти из учётной записи Google. Устройства с заблокированными аккаунтами не принимаются. Возьмите с собой паспорт гражданина РФ. Его попросят предъявить для составления договора купли-продажи на ваш телефон. Дождитесь, пока сотрудники магазина проверят устройство на соответствие с базой производителя по бренду, модели, памяти и цвету, а также дадут визуальную оценку телефона – чем лучше внешний вид, тем больше будет скидка на новый смартфон. После заключения договора вы можете выбрать новый девайс. Если стоимость нового устройства ниже стоимости телефона, который сдаётся на обмен, разницу в цене вы можете потратить на аксессуары.

Обменять свой старый смартфон вы можете в одном из магазинов НомерONE, расположенных по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6в, ТЦ "Алтай" и г. Барнаул, Павловский тракт, 251а, ТЦ "Лето".

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