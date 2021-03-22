Выгодный обмен: где в Барнауле сдать старый смартфон и получить скидку

Когда вы покупаете новый смартфон, старый, как правило, обречён пылиться на полке. Попытки продать его также зачастую безуспешны, особенно если устройство с потёртостями и трещинами. Поэтому в последние годы набирает популярность услуга Trade-in (трейд-ин). Это удобно и выгодно: владелец избавляется от ненужного "кирпича", а взамен получает скидку.
Что такое трейд-ин?
Трейд-ин – это услуга по приёму старого смартфона в счёт нового. Цена будет меньше на определённую сумму от стоимости сдаваемого девайса.
В Барнауле такую услугу оказывает магазин НомерONE. Так, бюджетный смартфон до 10 тысяч рублей по программе "Трейд-ин" может стать ещё более доступным, особенно если ваш старый телефон в отличном состоянии и без дефектов. А если вы присматриваетесь к флагманским моделям, через "Трейд-ин" есть вероятность снизить стоимость устройства средней ценовой категории до бюджетного.
Как воспользоваться услугой Trade-in в магазинах НомерONE?
- Подготовьте смартфон: вспомните логин и пароль от учётной записи; на iPhone нужно отключить функцию "Найти iPhone", если она включена, на устройствах Android выйти из учётной записи Google. Устройства с заблокированными аккаунтами не принимаются.
- Возьмите с собой паспорт гражданина РФ. Его попросят предъявить для составления договора купли-продажи на ваш телефон.
- Дождитесь, пока сотрудники магазина проверят устройство на соответствие с базой производителя по бренду, модели, памяти и цвету, а также дадут визуальную оценку телефона – чем лучше внешний вид, тем больше будет скидка на новый смартфон.
- После заключения договора вы можете выбрать новый девайс. Если стоимость нового устройства ниже стоимости телефона, который сдаётся на обмен, разницу в цене вы можете потратить на аксессуары.
Обменять свой старый смартфон вы можете в одном из магазинов НомерONE, расположенных по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6в, ТЦ "Алтай" и г. Барнаул, Павловский тракт, 251а, ТЦ "Лето".
ООО "ТЛФ". ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОКПО 19233043, ОГРН 1172225032320. Юр. и факт. адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького, дом 29, офис 217. Директор: Черных Денис Александрович. Банк: расч. счёт № 40702810502000016237, БИК 040173604, кор. счёт № 30101810200000000604, доп. офис №8644/0794, 656038, ПАО "Сбербанк", г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106а.
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