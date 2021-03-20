Суббота, 20 Март, 11:20

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,14
€ 88,43
0°


4437938 +0
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий постКоронавирус на Алтае"Освобожденные убийцы"
Новости

Барнаульские депутаты почти полностью поменяли правила благоустройства для города

, ИА "Амител"
Документ вступит в силу с сентября 2021 года
Фото: duma-barnaul.ru

Фото: duma-barnaul.ru

19 марта на заседании Барнаульской гордумы депутаты в окончательном чтении приняли новые правила благоустройства краевой столицы. Изначально документ рассматривали в январе, а затем отправили на доработку. Новые правила на 75% отличаются от действующих, которые БГД приняла в 2017 году.

Проект правил благоустройства содержит 18 глав и более 90 статей (в прежнем было всего 4 главы). В документе впервые прописали, как нужно содержать территории общего пользования, внешний вид фасадов, озеленять город, содержать и восстанавливать газоны и цветники. Указали требования по размещению и содержанию детских и спортивных площадок, парковок, мест выгула животных. Прописали, как нужно обустраивать город, чтобы инвалиды могли беспрепятственно передвигаться, а также добавили статьи по определению границ прилегающих территорий. 

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев, если в ходе общественных обсуждений поступило 15 предложений по законопроекту, то ко второму чтению – более 30.

"Наибольшее количество предложений касается компенсационного озеленения городских территорий, производства земляных работ, вопросов, связанных с обращением с отходами. Все предложения были направлены экспертам для дачи заключений, рассмотрены, доработаны и включены в текст правил", – уточнил Шеломенцев.

Так, по предложению от ОНФ правила дополнены нормами о содержании и благоустройстве пляжей, набережных, фонтанов, городских лесов; от депутатов гордумы – о запрете стоянки и хранения разукомплектованных и неисправных транспортных средств на территориях общего пользования. Учтены предложения по дополнению перечня растений, которые можно использовать для озеленения спортивных площадок.

Кроме того, были уточнены требования к размещению нестационарных объектов в охранной зоне инженерных коммуникаций, оборудованию подъездными путями мест накопления коммунальных отходов."Особое внимание разработчики правил обратили на предложения по порядку проведения земляных работ. По итогу из текста  исключено понятие межквартального проезда, понятие внутриквартального – осталось. В новых правилах уточнены виды земельных участков, в отношении которых  выдаются разрешения на производство работ, срок действия разрешения, основания для его продления, закрытия. Подробно прописаны нормы, регулирующие временную схему перекрытия дорожного движения, указаны требования к ограждениям места проведения земляных работ и другое", – рассказал Шеломенцев.

Напомним, новые правила благоустройства вступят в силу с 1 сентября 2021 года. При этом существенный блок требований, касающийся в основном приведения объектов и элементов благоустройства в надлежащее состояние, будет применяться только с 1 июля 2022 года.  Делается это для того, чтобы собственники успели привести внешний вид своих объектов в соответствие с новыми требованиями.

Большинством голосов депутаты приняли правила благоустройства города с учётом внесённых поправок. Предполагается, что в дальнейшем документ будут актуализировать не реже чем раз в 1,5 года.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

20.03.2021 09:50
- гость -

А как на счёт количества парковочных мест в городе??! Не хотите привести в соответствие с реальным количеством личного автомобильного имущества ваших граждан?!
Или у вас жёсткая установка из центра давить всех на каршеринг? Каким бы убыточным он сегодня не был...

20.03.2021 09:57
- гость -

Сколько возни. Есть служба которая обязана ежедневно на практике этим заниматся.

20.03.2021 10:07
- гость -

20.03.2021 09:50
- гость -
А как на счёт количества парковочных мест в городе??!

Поле за Солнечной поляной. Самое то.

20.03.2021 10:10
- гость -

Еще луга на первом берегу.

20.03.2021 10:33
- гость -

10:07, 10:10 - это всё на что тебя хватило, остроумный ты наш? т.е. думать мозгами совсем неохота??

20.03.2021 10:36
- гость -

сегодня давят на аренду авто и избавление от личного транспорта.
завтра будет примерно тоже с жильём!
поэтому нормативы жилья уменьшаются, требованиями к нему тоже.
малый и средний бизнес на помойку! все в сбер!
всё по К.Швабу. медленно, но верно.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
11:08
В Барнауле такси вылетело в сугроб после столкновения с "Волгой" 1
10:31
Ещё 11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
10:08
В Барнауле открылись продовольственные ярмарки 0
09:34
Барнаульские депутаты почти полностью поменяли правила благоустройства для города 6
09:05
Как пройдут выборы в Государственную Думу в 2021 году 28
08:47
Вселенную "Игры престолов" расширят ещё три спин-оффа 0
08:25
Хоккейному "Динамо-Алтай" могут дать 100 млн. Всё благодаря выборам в АКЗС и Госдуму 3
08:02
Шри-Ланка планирует возобновить авиасообщение с Россией 0
07:43
Дерматолог назвала причины выпадения волос весной 0
07:24
Как весеннее равноденствие влияет на интернет и зачем в этот день искать 40 проталин? 2
07:03
Велодром и бардовский концерт: общественники придумали, как оживить парк "Юбилейный" 2
06:34
Ох уж эти фильтры. Как сексуальная байкерша оказалась 50-летним мужчиной 2
06:05
Почти лето. О погоде в Алтайском крае 20 марта 0
23:53
Такой день. Ослабления ограничений по коронавирусу и рост зарплат в Барнауле 0
23:27
Роскомнадзор объяснил, зачем ему нужны данные всех абонентов России 5
23:06
Более 250 млн рублей выделили на строительство школы в алтайском селе 1
22:52
Филипп Киркоров возмутил пользователей Сети, появившись на публике в юбке 5
22:29
Экс-следователя из Сибири и ее мужа задержали за торговлю новорождёнными 3
22:09
Алтайский Зидан. Сельчанин получил условный срок за удар головой в лицо росгвардейца 5
21:47
Песков рассказал, в каком формате пройдёт парад Победы в 2021 году 0
21:29
Жителя Алтайского края осудят за угон снегохода и драку с полицейским 1
21:05
Более 500 млн выделят на строительство спортивных объектов в Алтайском крае 3
20:55
Весеннее ограничение для большегрузов введут на алтайских трассах с 1 апреля 0
20:34
В Барнауле установили макет космического корабля "Буран" 4
20:09
18-летнего жителя Алтайского края осудят за интим с девочкой-подростком 1
19:43
Плюсовые выходные. В Алтайский край пришла волна тепла 0
19:33
Названы главные причины отказа от iPhone 0
19:12
Кот залез в распределительный щиток и лишил жильцов московской многоэтажки интернета 0
18:48
"Готовимся к худшему". Песков ответил на вопрос о новой холодной войне с США 0
18:29
Шестилетняя девочка провалилась в колодец с ледяной водой в Республике Алтай 4
18:03
Три человека погибли при взрыве в многоквартирном доме в Химках 0
17:42
Траур и борода Хоттабыча. Как глава Барнаула Вячеслав Франк отчитывался перед депутатами 3
17:30
Назван средний "возраст" российских квартир на вторичном рынке 2
17:18
В Барнауле полицейские поймали карманника-рецидивиста 0
17:06
"Единая Россия" организует общественные обсуждения нововведений в трудовой сфере 0
16:54
Названы самые популярные среди россиян мобильные приложения 2
16:42
Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Химках 3
16:30
Глава Алтая Олег Хорохордин попросил прокуратуру проверить чиновников на коррупцию 3
16:20
Заслуженный артист России умер после заражения коронавирусом 0
16:07
На пособия молодым учителям в Алтайском крае выделили 16 миллионов рублей 0
15:54
Попов: средняя зарплата медиков Алтайского края за время пандемии выросла вдвое 11
15:44
Ещё у одного российского банка отозвали лицензию за отмывание средств 2
15:31
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
15:18
Минпромторг разработал новую программу по переводу автомобилей на газ 6
15:06
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России 0
14:54
Эксперт предупредил о том, что американцы могут следить за вами через мессенджеры 8
14:46
Глава "Ленты" заявил о возможном разорении ретейлеров из-за госрегулирования цен 15
14:31
Авторов рейтинга школьных столовых удивила реакция алтайских властей 10
14:20
Число россиян, желающих отдать своих детей в вузы, снизилось в два раза 13
14:07
В алтайской полиции меняется руководство 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.