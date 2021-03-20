19 марта на заседании Барнаульской гордумы депутаты в окончательном чтении приняли новые правила благоустройства краевой столицы. Изначально документ рассматривали в январе, а затем отправили на доработку. Новые правила на 75% отличаются от действующих, которые БГД приняла в 2017 году.

Проект правил благоустройства содержит 18 глав и более 90 статей (в прежнем было всего 4 главы). В документе впервые прописали, как нужно содержать территории общего пользования, внешний вид фасадов, озеленять город, содержать и восстанавливать газоны и цветники. Указали требования по размещению и содержанию детских и спортивных площадок, парковок, мест выгула животных. Прописали, как нужно обустраивать город, чтобы инвалиды могли беспрепятственно передвигаться, а также добавили статьи по определению границ прилегающих территорий.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев, если в ходе общественных обсуждений поступило 15 предложений по законопроекту, то ко второму чтению – более 30.

"Наибольшее количество предложений касается компенсационного озеленения городских территорий, производства земляных работ, вопросов, связанных с обращением с отходами. Все предложения были направлены экспертам для дачи заключений, рассмотрены, доработаны и включены в текст правил", – уточнил Шеломенцев.

Так, по предложению от ОНФ правила дополнены нормами о содержании и благоустройстве пляжей, набережных, фонтанов, городских лесов; от депутатов гордумы – о запрете стоянки и хранения разукомплектованных и неисправных транспортных средств на территориях общего пользования. Учтены предложения по дополнению перечня растений, которые можно использовать для озеленения спортивных площадок.

Кроме того, были уточнены требования к размещению нестационарных объектов в охранной зоне инженерных коммуникаций, оборудованию подъездными путями мест накопления коммунальных отходов."Особое внимание разработчики правил обратили на предложения по порядку проведения земляных работ. По итогу из текста исключено понятие межквартального проезда, понятие внутриквартального – осталось. В новых правилах уточнены виды земельных участков, в отношении которых выдаются разрешения на производство работ, срок действия разрешения, основания для его продления, закрытия. Подробно прописаны нормы, регулирующие временную схему перекрытия дорожного движения, указаны требования к ограждениям места проведения земляных работ и другое", – рассказал Шеломенцев.

Напомним, новые правила благоустройства вступят в силу с 1 сентября 2021 года. При этом существенный блок требований, касающийся в основном приведения объектов и элементов благоустройства в надлежащее состояние, будет применяться только с 1 июля 2022 года. Делается это для того, чтобы собственники успели привести внешний вид своих объектов в соответствие с новыми требованиями.

Большинством голосов депутаты приняли правила благоустройства города с учётом внесённых поправок. Предполагается, что в дальнейшем документ будут актуализировать не реже чем раз в 1,5 года.