В Барнауле полицейские поймали карманника-рецидивиста

В Барнауле полицейские задержали местного жителя 1975 года рождения, которого подозревают в совершении нескольких карманных краж. Об этом рассказали в региональном МВД.

"По предварительной информации, ранее судимый за преступления имущественного характера мужчина совершал карманные кражи у граждан в общественном транспорте. В одном из таких случаев задержанный, воспользовавшись удобным моментом, когда потерпевшая отвлеклась, незаметно похитил из её сумки кошелёк, в котором находилось 7450 рублей, а также банковские карты", – говорится в сообщении.

Плану злоумышленника не суждено было сбыться. Полицейские задержали его немедленно, а кошелёк вернули владелице.

За весь период своей деятельности мужчина украл 20 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.