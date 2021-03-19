Три человека погибли при взрыве в многоквартирном доме в Химках

Три человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном доме в Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

"В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трёх человек: мужчины и двух детей. Под завалами, возможно, ещё находятся люди. Погибшие проживали в одной квартире", – рассказали в ведомстве.

При этом, по данным МЧС, среди погибших только один ребёнок.

Напомним, что взрыв произошёл днём 19 марта. После этого в пяти квартирах начался пожар, а также рухнули перегородки. По словам очевидцев, у девятиэтажного жилого дома обвалилось несколько балконов.