Плюсовые выходные. В Алтайский край пришла волна тепла

В выходные в Алтайском крае установится плюсовая дневная температура. Местами погода позволит заменить пуховики на лёгкие ветровки.

Днём 20 марта в утренние часы возможна изморозь, а в течение дня синоптики не ожидают осадков. Температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Местами по югу поднимется до +10...+15 градусов.

В воскресенье, 21 марта, местами в предгорьях возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёдные явления. При этом температура воздуха всё равно останется плюсовой – от +3 до +8 градусов.

В Барнауле, по прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье термометры будут показывать +3...+5 градусов.