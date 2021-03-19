Накануне в Барнауле чествовали победителей и лауреатов регионального этапа конкурса "Учитель года Алтая 2021". В церемонии принял участие секретарь реготделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко. Он поздравил педагогов с выходом в финал регионального этапа. Шесть лауреатов конкурса получили памятные подарки от партии. А победителю конкурса - учителю математики барнаульского лицея № 3 Софье Киндяковой — Александр Романенко вручил ноутбук.

"В этот сложный год, когда пандемия поставила нас в новые, непростые условия, учителя наравне с врачами честно выполняли и продолжают выполнять свой долг. Чтобы хоть как-то поддержать тех, кто на передовой, региональное отделение партии организовало акцию "Спасибо учителям!", в рамках которой депутаты фракций "Единой России" на собственные средства застраховали жизнь и здоровье наших учителей на случай заражения коронавирусом. С чувством глубокого уважения хочу еще раз сказать нашим учителям огромное спасибо за добросовестный труд и неугасаемый интерес к профессии," — цитирует Романенко партийный сайт.

Победитель конкурса "Учитель года-1995", депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Писарев присоединился к поздравлениям.

"Конкурс "Учитель года" — сыграл огромную роль в моей жизни. Сейчас, приезжая в любой район Алтайского края, я могу встретить родную душу – одного из бывших участников этого прекрасного конкурса. Я очень благодарен его организаторам за огромное количество друзей, с которыми я поддерживаю общение уже многие годы", — отметил депутат.