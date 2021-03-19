Жителя Алтайского края осудят за угон снегохода и драку с полицейским

Жителя Третьяковского района Алтайского края осудят за угон и драку с полицейским. Пьяный сельчанин решил прокатиться на чужом снегоходе, но о нём сразу же сообщили в отделение.

Как пишет пресс-служба регионального СУ СКР, в один из дней февраля 2021 года мужчина совершил угон снегохода, находившегося возле одного из домов, в связи с чем в органы полиции поступило сообщение.

Будучи пьяным, подозреваемый отказался следовать за полицейскими в дежурную часть для дальнейшего разбирательства и нанёс должностному лицу не менее четырёх ударов руками и ногами в область груди и по ноге.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Сейчас уголовное дело сразу по двум статьям передано в суд.