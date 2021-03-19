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Алтайский Зидан. Сельчанин получил условный срок за удар головой в лицо росгвардейца

, ИА "Амител"
Пьяный мужчина устроил конфликт в сауне, после чего отказался идти в машину вневедомственной охраны
Фото: zaks.ru

Фото: zaks.ru

Жителя Алтайского района признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Будучи пьяным, он устроил конфликт в сауне, а после ударил головой приехавшего на вызов силовика.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ноябре 2020 года мужчина в компании знакомых находился в одном из заведений Алтайского района и поругался с его администратором. На место вызвали наряд вневедомственной охраны.

"На законные требования представителей власти пройти в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции обвиняемый нанёс один удар головой в область лица сотруднику Росгвардии, причинив средней тяжести вред здоровью", – сообщает Следком.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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