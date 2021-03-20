Шри-Ланка планирует возобновить авиасообщение с Россией

Посол Шри-Ланки в Москве Мигахаланде Дураге Ламаванса сообщил, что с 1 апреля могут возобновиться рейсы между Москвой и Коломбо. Об этом пишет ТАСС.

"С 1 апреля, как мы понимаем, "Аэрофлот" возобновляет прямые перелёты между Москвой и Коломбо. На сайте российской авиакомпании уже можно даже забронировать билет. Я пробовал", – сказал дипломат.

Он также добавил, что в соответствии с информацией авиаперевозчика, рейсы планируют совершать два раза в неделю. К полётам приступит и национальная компания Шри-Ланки, но даты её вылетов пока не определены.

Ранее сообщалось, что Барнаул и Сургут свяжет прямое авиасообщение. Компания UTair открывает это направление с 30 марта. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам, на ВС ATR-72.