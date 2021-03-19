Роскомнадзор объяснил, зачем ему нужны данные всех абонентов России

Представители Роскомнадзора объяснили, для чего ведомство решило собирать личные данные российских абонентов сотовой связи. По их словам, мера нужна для борьбы с "серыми" SIM-картами, которые перепродают некоторые жители страны.

Как они объяснили в разговоре с РБК, один человек может приобрести сколько угодно SIM-карт и после передавать их другим людям. Под подозрением окажутся пользователи карт, зарегистрированных на одного человека, но использованных в одно и то же время в разных местах.

В ведомстве заверили, что не собираются запрашивать детализацию звонков по всем абонентам, а сотрудники не получат доступа к содержанию разговоров или переписок. "Мы понимаем риски утечек, поэтому сотрудники Роскомнадзора будут получать доступ только к обезличенной информации. Сейчас прорабатывается вопрос хеширования внутренних данных", – сказал собеседник.

Напомним, что проект постановления правительства появился в марте 2020 года. По нему Роскомнадзор сможет получать паспортные данные всех абонентов в России и детали их звонков.