В России выявили ещё девять тысяч случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 632 – до 4 447 570 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1769 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1073) и Московской области (+545). Алтайский край (+113) на 20 марта занимает 19-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 4 060 652 человека, в том числе 11 279 – за последние сутки.

Скончались ещё 392 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 94 659 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 117 млн лабораторных исследований на коронавирус. 370 тысяч тестов сделали за последние сутки.