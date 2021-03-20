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В США высмеяли отказ Байдена пообщаться с Путиным

, ИА "Амител"
Конгрессмен Мэтт Гетц считает, что российский президент достойно ответил на оскорбление американского коллеги
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял отказ американского президента Джо Байдена от разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом республиканец заявил в эфире канала Fox News.

Гетц считает, что диалог двух лидеров "не закончится, как "Рокки 4", поскольку победителем выйдет Путин, который очень эффектно отреагировал на оскорбления Байдена. По словам конгрессмена, он хочет убедиться, что США – самая сильная страна на международной арене, однако в этом случае не помогает то, что Джо Байден "почти во всех международных переговорах уступает".

Кроме того, Гетц пошутил об отношениях между американским лидером и его заместителем Камалой Харрис. "Все в Вашингтоне знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс", – отметил политик.

Ранее Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей и человеком, ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин в ответ на эти заявления "без иронии и шуток" пожелал Байдену здоровья и сказал: "Кто как обзывается, то так и называется". Также Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире, однако американский лидер лишь допустил переговоры "в какой-то момент".

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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