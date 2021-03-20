Дмитрий Певцов призвал "навсегда закрыть" Twitter в России

Российский актёр Дмитрий Певцов призвал навсегда заблокировать Twitter за пропаганду того, что запрещено российским законодательством. Его слова приводят "Аргументы и факты".

"Я бы его вообще закрыл (Twitter, – ред.) навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее", – заявил артист.

Певцов добавил, что всё, что касается интимной жизни, должно оставаться только между мужчиной и женщиной. По его словам, так было в его детстве, "была любовь и рождаемость была хорошая".

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети Twitter из-за неудаления ею запрещённого контента. Мера затрагивает 100% мобильных устройств и 50% стационарных. 16 марта замглавы ведомства Вадим Субботин заявил, что Twitter в России будет заблокирован через месяц, если площадка не исполнит требования регулятора.