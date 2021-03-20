Такой день. ДТП с пострадавшими в Барнауле и прилет грачей в Алтайский край

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 113 случаев COVID-19, еще 11 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 45 968 человек, а количество смертей достигло 2568.

Жители Алтайского края заметили одних из главных вестников наступления весны – грачей. Птиц сфотографировали в селе Заковряшино Крутихинского района.

В исторической части Барнаула произошла серьёзная авария, в которой пострадали несколько человек. Участникам инцидента потребовалась медицинская помощь.

Губернатор Виктор Томенко посетил хоккейный матч между командами "Динамо-Алтай" и "Красноярские Рыси", который состоялся на "Титов Арене" в Барнауле. Глава региона отметил, что болел за динамовцев на трибуне с тысячами других болельщиков.

В Барнауле неизвестный мужчина продемонстрировал несовершеннолетней девочке свой половой орган и скрылся. Эксгибициониста ищут.

В службу спасения Барнаула поступило сообщение о том, что в окне третьего этажа Диагностического центра виден дым. Однако, как оказалось, пожара там не было, а очевидец попросту принял пар за дым.

В Барнауле водители автобусного маршрута № 33 высаживают пассажиров прямо на дороге с односторонним движением, не довозя их до конечной. По словам очевидцев, ситуация не изменилась даже с приходом нового перевозчика на маршрут.