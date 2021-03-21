Доктор Мясников раскрыл симптомы, указывающие на смертельное заболевание

Цвет ногтей на руках может указывать на опасное заболевание. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Это хорошо, если у вас там синдром жёлтого ногтя или синдром зелёных ногтей, это в общем-то не смертельно, это инфекция. А если меланома – смертельно опасная опухоль, которую вы должны вовремя увидеть", – рассказал эксперт в эфире канала "Россия 1".

Мясников также рассказал женщинам об опасности гелевого покрытия ногтей, из-за которого дамы "месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее сооружение".

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что из-за приёма противоковидных препаратов у пациентов могут светиться ногти при ультрафиолете. Вирусолог Виталий Зверев, в свою очередь, объяснил, что причиной этого необычного явления может быть грибок.