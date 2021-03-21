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Сибиряк избил работника санатория в Белокурихе за замечание

, ИА "Амител"
Дебошира задержали сотрудники Росгвардии
Фото: theins.ru

Фото: theins.ru

В Белокурихе сотрудники Росгвардии задержали агрессивного постояльца санатория, который избил сотрудника учреждения, сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

Сигнал на пульт вневедомственной охраны поступил ночью. Когда правоохранители прибыли на объект, администратор рассказал, что пьяный посетитель вёл себя агрессивно, грубо ругался и мешал другим отдыхать. На замечание со стороны работника мужчина и вовсе ответил рукоприкладством.

"Стражи правопорядка задержали дебошира. Им оказался житель Кемеровской области. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам полиции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Росгвардия будет охранять автобусы в Барнауле, чтобы разбираться с "неприятными инцидентами" в транспорте.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.03.2021 08:57
- гость -

Не Сибиряк, а алкаш.

21.03.2021 09:04
- гость -

Сейчас хорошо отдохнет.

21.03.2021 09:51
Сермяжная правда

Обработать в участке без следов, но так чтобы это быдло гарантировано подохло в ближайшее время, ненавижу таких.

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