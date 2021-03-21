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Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете

, ИА "Амител"
Они могут быть опасны для здоровья
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Китайский блогер на платформе WeChat рассказал о шести продуктах, которые не стоит покупать в супермаркете. Об этом сообщает РИА Новости.

Во-первых, автор статьи советует отказаться от покупки готового фарша, так как он может содержать остатки несвежего мяса или большое количество жира. Также он не рекомендует приобретать овощи, поскольку они могут неправильно храниться. 

Ещё несколько товаров, которые, по мнению автора, не стоит покупать, это замороженная рыба, курица гриль, нарезанные фрукты и готовые наборы специй. Всё это может быть испорченным и нанесёт вред потенциальному покупателю.

Ранее диетолог рассказала о том, что перед сном лучше отказаться от обильных приёмов пищи, алкоголя и напитков с кофеином. Вместо этого незадолго до сна лучше перекусить теми продуктами, которые положительно сказываются на его качестве. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.03.2021 10:00
- гость -

Дорогая редакция, я конечно понимаю, что у вас скорее всего есть договор с кремлёвскими помойками о перепечатывании их новостей, но что у них нет чего-нибудь интереснее чем мнение китайского блогера или советы "доктора" Мясникова?

21.03.2021 10:30
- гость -

А покупать булки, чипсы, печенье из транжиров, молочку с заменителем , алкоголь, сигареты это правильно)

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