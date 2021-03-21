Спор из-за места в автобусе перерос во всероссийский интернет-скандал

В социальных сетях распространяют видео из Усть-Илимска, на котором запечатлён скандал в одном из городских автобусов. В набитом людьми салоне разгорелся нешуточный скандал.

Всё из-за того, что молодая девушка отказалась уступать место пенсионеру, зажатому у дверей. Сначала пассажиры пытались её уговорить, но когда поняли, что перспектив у этого занятия нет, стали ругать девушку и снимать её на телефон. Сама "виновница торжества" без боя сдаваться не собиралась и всячески пыталась доказать окружающим, что она "никому ничего не должна".

После того как ролик утёк в Сеть, обсуждать его стали по всей России, а один из главных вопросов пользователей заключается в том, почему никто другой не уступил место пенсионеру.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры устроили потасовку в барнаульском трамвае № 7, пытаясь вытолкнуть из салона антимасочника.