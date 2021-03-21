За два месяца в России в результате преступлений погибли 4,3 тысячи человек

Жертвами преступлений за два месяца 2021 года в России стали 4.3 тысячи человек и еще 5,6 тысяч человек пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В МВД уточнили, что на сельскую местность приходится 37,3% погибших, или 1,6 тысяч человек, а на поселки городского типа и города - 65,3% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (3,7 тыс. человек).

"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 90,4 млрд рублей, что на 71,0% больше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (93,4%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", — сказано в материалах.