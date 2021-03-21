За два месяца в России в результате преступлений погибли 4,3 тысячи человек

Жертвами преступлений за два месяца 2021 года в России стали 4.3 тысячи человек и еще 5,6 тысяч человек пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
В МВД уточнили, что на сельскую местность приходится 37,3% погибших, или 1,6 тысяч человек, а на поселки городского типа и города - 65,3% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (3,7 тыс. человек).
"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 90,4 млрд рублей, что на 71,0% больше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (93,4%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", — сказано в материалах.
Комментарии
А ты говоришь - Кавид?
Сейчас показывали как полиция в Германии разгоняла протестующих против локдауна.
Очевидно что наши полицаи просто душечки.
забывают уточнить, что в погибшие попадают и после ДТП с пьянью.
а там что ни авария - 3-4-..10 сразу
хотя логично - пьяные преступники чтос топором, что с баранкой
При полном бездействии власти. Население занимается самосудом. Это входит в программу оптимизации населения.
21.03.2021 11:55
Солдат
При полном бездействии власти. Население занимается самосудом. Это входит в программу оптимизации населения.
И кто же вас бедного самосудил и за что?