Российский блогер поделилась секретами дешевых путешествий

Блогер Анна Сатурова в беседе с радио Sputnik поделилась секретами дешевых путешествий. Она уточнила, что для пляжного отдыха лучше всего покупать туры, а для того, чтобы посмотреть город, маршрут лучше составлять самостоятельно.
"Чтобы выбрать выгодные билеты, надо следить за ценами на сайтах-агрегаторах. Я люблю летать лоукостерами, в том числе и российскими, они в целом бюджетные, но нужно следить за нормами провоза багажа. Потому что многие покупают дешевые билеты, не смотрят нормы, а потом попадают на деньги. Обычно я путешествую с одним рюкзаком стандартного размера, он спокойно умещается по габаритам в указанные требования", — сказала блогер.
Для проживания девушка советует выбирать не отели, а квартиры или комнаты, которые можно снять на специальных сайтах-агрегаторах. Кроме того, можно воспользоваться услугами каучсерфинга. Также Анна советует путешествовать в компании, чтобы сэкономить на проживании.
Еще один совет — заранее узнать все об общественном транспорте. чтобы экономить на такси.
Ранее эксперт рассказал, что низкие цены на авиабилеты сохранятся в феврале-марте, но уже с апреля текущего года стоимость перелетов начнет стремительно расти.
Комментарии
для всего этого нужно еще и язык знать
Необязательно, вот испанская девушка Кончита прекрасно объясняет как ее зовут любому иностранцу исключительно языком жестов.
для этого просто нужно не работать! и получать за это большие деньги...