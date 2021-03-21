Российский блогер поделилась секретами дешевых путешествий

Блогер Анна Сатурова в беседе с радио Sputnik поделилась секретами дешевых путешествий. Она уточнила, что для пляжного отдыха лучше всего покупать туры, а для того, чтобы посмотреть город, маршрут лучше составлять самостоятельно.

"Чтобы выбрать выгодные билеты, надо следить за ценами на сайтах-агрегаторах. Я люблю летать лоукостерами, в том числе и российскими, они в целом бюджетные, но нужно следить за нормами провоза багажа. Потому что многие покупают дешевые билеты, не смотрят нормы, а потом попадают на деньги. Обычно я путешествую с одним рюкзаком стандартного размера, он спокойно умещается по габаритам в указанные требования", — сказала блогер.

Для проживания девушка советует выбирать не отели, а квартиры или комнаты, которые можно снять на специальных сайтах-агрегаторах. Кроме того, можно воспользоваться услугами каучсерфинга. Также Анна советует путешествовать в компании, чтобы сэкономить на проживании.

Еще один совет — заранее узнать все об общественном транспорте. чтобы экономить на такси.

Ранее эксперт рассказал, что низкие цены на авиабилеты сохранятся в феврале-марте, но уже с апреля текущего года стоимость перелетов начнет стремительно расти.