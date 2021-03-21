Коллекторы рассказали о самых недисциплинированных заемщиках

Чаще всего пропускают платежи в России офисные сотрудники, официанты и продавцы. Самыми дисциплинированными в отношении кредитов являются военные, врачи и учителя, пишет РИА Новости.

"Структура должников банков и микрофинансовых организаций с просроченной задолженностью по сфере занятости показывает преобладание занятых в сфере услуг (25%). К ним относятся менеджеры, официанты, повара, горничные, риелторы, ведущие праздников, экскурсоводы, сотрудники туристических агентств и так далее", — рассказали в ассоциации коллекторов.

Отмечается, что еще год назад в списки лидеров входили курьеры, но из-за пандемии спрос на их услуги вырос, а значит денег они стали получать больше. Это позволило представителям профессии чаще платить вовремя.