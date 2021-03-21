Более 9 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 299 – до 4 456 869 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1511 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+881) и Московской области (+648). Алтайский край (+111) на 18 марта занимает 19-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 069 395 человек, в том числе 8 743 – за последние сутки.

Скончался ещё 371 пациент с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 95 030 летальных случая.

Всего в стране провели 117,4 млн лабораторных исследований на коронавирус. 352 тысяч тестов сделали за последние сутки.