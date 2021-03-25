Индустриальные темпы. Новосибирский инвестор строит под Барнаулом посёлок на 600 домов

Коттеджный посёлок с домами под ключ возводят под Барнаулом. Один из инвесторов проекта – новосибирская компания – утверждает: сейчас в России такие проекты пользуются большим спросом. Поэтому в успехе инвестор уверен настолько, что уже готовит площадки и для других посёлков. А между тем большинство барнаульских застройщиков до сих пор обходят рынок малоэтажного жилья стороной и не верят в его перспективность. Почему инвестор из Новосибирска считает, что его проект "выстрелит", каким будет новый посёлок и как он может повлиять на будущее рынка загородных домов, выяснил amic.ru.

На "волне" спроса

Алтайские застройщики рынок малоэтажного жилья не жалуют: разочаровались несколько лет назад, когда столкнулись с нестабильным спросом и слишком трудоёмкими работами. Даже льготная "Сельская ипотека", которая заработала для развития в стране частного домостроения, не заставила алтайских девелоперов повернуться к этому рынку. Так, компания "Селф" в 2006-2007 годах построила в селе Бобровка Первомайского района посёлок на 20 домов, половину из которых продавала ещё три года. Сейчас застройщик и не думает возвращаться в сферу частого домостроения.

"На сегодняшний момент мы даже не прорабатываем, не изучаем этот рынок, не смотрим в его сторону. Зачем мы будем тратить время и силы на нерентабельные предпринимательские действия? Нам это не интересно. Себестоимость строительства высокая, а суперажиотажного спроса пока не наблюдаем", – объясняет amic.ru главный инженер компании Александр Жокин.

И пока местные считают рынок неперспективным, новосибирская компания "Сибирские строительные системы" в конце 2020 года совместно с алтайским партнёром приступила к возведению посёлка "Новые зори" рядом с Барнаулом. Инвестор говорит, что решились на реализацию проекта, так как всё-таки увидели массовый, "даже истеричный" спрос на дома, подогретый льготной сельской ипотекой и пандемией коронавируса, объяснил amic.ru руководитель "Сибирских строительных систем" Эдуард Однолько.

"Наш партнёр – барнаульский завод "Сибирь-Контракт" (принадлежит бизнесмену Юрию Фрицу, – прим. ред.). Именно они приобрели участок, и мы стали партнёрами. Понимая, что будет спрос на малоэтажное жилье, начали думать над застройкой посёлка. Изучили рынок Барнаула и поняли, что нет ни одного подобного проекта. Есть много земельных участков, но профессиональной организованной застройки нет. Проектированием посёлка мы занялись в июле 2020 года. Первое разрешение на строительство получили в сентябре, и в конце сентября – начале октября приступили к строительству", – отмечает предприниматель.

Где находится посёлок?

Стройка развернулась в Павловском районе, рядом с посёлком Новые зори, в 20 км от Барнаула. Проект рассчитан на семьи от 30 лет, у которых уже есть дети и личный транспорт.

По словам Эдуарда Однолько, локация выбрана не случайно: в Индустриальном районе Барнаула (рядом с которым и располагаются "Новые зори") около "старой "Ленты" и ближе к "Арене" сейчас строят около 50 многоэтажных домов (по данным городского справочника 2ГИС). Поэтому инвесторы считают, что коттеджи могут стать альтернативой квартирам, которые за 2020 год в столице края подорожали на 40% и продолжают расти в цене.

"Рассчитываем, что спрос на коттеджи будет высоким. Мы проанализировали рынок и увидели, что большинство новостроек Барнаула находятся в Индустриальном районе, и деньги сосредоточены здесь. Семьям, которые могут купить квартиру в этом районе за 3-5 млн рублей, наше предложение будет интересно", – убежден Однолько.

Какими будут "Новые зори"?

У нового посёлка будет единый архитектурный стиль, рассказала Марина Ракина, соучредитель агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость". Дома строят двух типов: из газобетона и железобетонных панелей. Фасады обещают отделать силикатным кирпичом (выпускает барнаульский завод "Стройберг") и сделать подсветку.

"Покупатели смогут выбрать 12 вариантов коттеджей от 60 до 150 квадратных метров. Их расположение на участке возможно по усмотрению заказчика – ближе к "красной линии" (то есть к дороге, – прим. ред.) или дальше", – пояснила Ракина.

В проекте предусмотрены и разновозрастные детские площадки, и прогулочные зоны, и магазины, и даже клубы по интересам. Все дороги – с твёрдым покрытием. К их строительству приступят уже через несколько недель: чтобы жильцы сданных домов не ждали несколько лет, пока весь посёлок будет завершён.

Его, кстати, будут осваивать поэтапно, небольшими кварталами. По словам Ракиной, застройщики обещают, что за полтора месяца будут готовы 20 домов. Работать быстрыми темпами позволяет технология панельного домостроения (железобетонные стеновые панели для малоэтажных домов, которые выпускает завод "Сибирь Контракт").

"Благодаря этой технологии срок строительства "коробки" (стены, перекрытия, перегородки, – прим. ред.) составляет до трёх дней. Остальное время занимают кровельные, отделочные работы", – рассказала Марина Ракина.

Сейчас авторы проекта, по её словам, работают над строительством шоу-рума (демонстрационного дома) и продумывают акцию по "тест-драйву" посёлка:

"В шоу-руме покупатель увидит дом в готовом формате, сможет зайти, потрогать, пощупать. А как только будут готовы несколько улиц, то мы предложим всем желающим несколько дней пожить в посёлке, чтобы они ощутили атмосферу загородного дома".

А вот школа и детский сад здесь не предусмотрены: инвестор предполагает, что дети смогут посещать образовательные учреждения Павловского района и Барнаула. Застраивать "Новые зори" планируют 5-6 лет: за год будут возводить по 100-120 коттеджей. Если же спрос будет высоким, компания готова ускорить строительство и завершить проект гораздо раньше – уже через 2-2,5 года.

"Мы не говорим, что это элитный посёлок, замашка на такой формат требует другого местоположения и концепции. "Новые зори" – это надёжное, качественное, комфортное и доступное жильё", – отмечает Эдуард Однолько.

Однако говорить об успехе проекта можно будет только после его завершения, уверен руководитель барнаульской компании "Фирсова слобода" Михаил Кочетов. Он отмечает, что город знает неудачные примеры строительства типовых коттеджных посёлков. Например, Самоцветы (рядом с Авиатором и Спутником), который в 2015 году начала возводить принадлежащая мэрии компания "Барнаулкапстрой" (сейчас находится в предбанкротном состоянии). Застройщик планировал возвести 200 домов, однако к 2019 году в Самоцветах появилось лишь 60 коттеджей. Эксперты говорят, что "погубил" проект низкий спрос на дома, а затем и финансовый крах компании.

"Опыт "Барнаулкапстроя" оказался неудачным, сейчас мы ничего не слышим о застройке поселка", – говорит Кочетов.

По информации amic.ru, сейчас "Барнаулкапстрой" распродаёт около 20 недостроенных домов и оставшиеся (более 100) земельные участки.

Программа – в помощь

"Новые зори", хоть и располагаются близко к городу, административно относятся к Павловскому району и попадают под программу "Сельской ипотеки". То есть здесь можно приобрести как строящийся, так уже и готовый дом в кредит с низкой процентной ставкой – 3%. И эксперты уверены, что это ещё один плюс, который стимулирует интерес покупателей к новому продукту.

В конце 2020-го риелторы подчёркивали, что весь год интерес к программе был высоким, но барнаульцы, получив одобрение банка по кредитам, не могли найти подходящие варианты в ближайших к краевой столице сёлах.

"Застройщик согласовал условия с "Россельхозбанком" (единственный банк в Алтайском крае, который выдаёт кредит под 3%, – прим. ред.). Сейчас мы готовим пакет документов, чтобы часть проектов получила одобрение банка на этапе строительства. Мы будем продвигать эту программу", – говорит Марина Ракина.

Пока дома в "Новых зорях" предлагают от 2,8 до 4,5 млн рублей: это средний ценовой сегмент на рынке загородного жилья Барнаула и пригорода. Так, по данным "ДомКлика" (сервис Сбербанка по продаже недвижимости), частные дома в городе сейчас продают в среднем за 3,8 млн рублей. Но риелторы говорят, что за 2020 год коттеджи подорожали на 10-20% и в 2021 году цены продолжат расти, поэтому эффект от программы может быть потерян.

Будущее – за селом

Типовое панельное домостроение для Алтайского края – не новый продукт. По словам гендиректора завода "Сибирь Контракт" Юрия Фрица, в регионе уже были построены объекты, подобные тем, что сейчас возводят в "Новых зорях".

"В Алтайском крае было много построено домов этой серии. Мы участвовали в восстановлении Николаевки (в 2010 году из-за пожара в посёлке сгорело 450 домов, – прим. ред.), сделали более 50 домокомплектов в месяц, в Хакасию поставляли, когда там были пожары. Сейчас сотрудничаем по строительству коттеджного поселка. Но серию всё же несколько усовершенствовали. Главные преимущества – цена, быстрое возведение, универсальность, ведь панели идут с дверными проёмами, с французскими окнами, витражами. Материал тёплый, дома дышащие", – отмечает предприниматель.

Если проект "Новые зори" будет успешен, инвестор готов возводить такие посёлки не только в Барнауле и пригороде, но и в районах края. Компания также планирует реализовывать проекты, в которых предусмотрены не только дома, но и помещения для ведения сельского бизнеса.

"Есть идеи по развитию концепции сельского домостроения. И не просто проживание на селе, а создания семейного бизнеса. Концепция фермерской усадьбы семейного типа: например, фермы по выращиванию кроликов, сыроварня, растениеводство (клубника, овощи). Горизонтальное взаимодействие между жителями: кто-то производит козье молоко, другие – сыр", – объясняет Юрий Фриц.

Руководитель "Сибирских строительных систем" Эдуард Однолько добавляет: "У нас есть ещё пара земельных участков потенциальных. Один из них – недалеко от посёлка Фирсово".

Главное, говорит Юрий Фриц, чтобы и дальше работали программы поддержки населения. Например, та же "Сельская ипотека" рассчитана до 31 декабря 2025 года (кстати, и посёлок будут строить до 2025 года), но уже сейчас правительство думает над её продлением до 2030 года. Если это произойдёт, в экономике не будет потрясений, а платежеспособный спрос сохранится, тогда и частное домостроение будет востребовано, отмечает предприниматель:

"Участков у нас хватает, тенденция на переезд жителей из многоэтажек на землю имеет будущее. С точки зрения комфортности проживания квартира менее обременительна, но учитывая возросшие коммунальные платежи, пандемию коронавируса, я думаю, что стремление людей жить на земле будет только возрастать".