Плюсовую температуру и порывистый ветер обещают в Алтайском крае 22 марта

Плюсовая температура с мокрым снегом и дождём ожидается в Алтайском крае 22 марта. По прогнозам синоптиков, на дорогах сохранится сильная гололедица.

Как сообщают в региональном Гидрометцентре, дневная температура составит +2...+7 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по западу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 метров.

В Барнауле столбики термометров покажут +3...+5 градусов. В конце дня возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с.