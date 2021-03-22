Владимир Познер рассказал о своём самочувствии после вакцинации "Спутником V"

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер прошёл вакцинацию российской прививкой от коронавируса "Спутник V". По его словам, он не увидел у себя никаких негативных последствий.
Познер подчеркнул, что он "даже не заметил, что была вакцинация", сообщает "Лента.ру". Телеведущий добавил, что у него не было никакой реакции ни после первой дозы, ни после второй.
Журналист посоветовал россиянам "не делать глупость", отказываясь от прививки. "Конечно, вакцинироваться надо, так же, как от многих других заболеваний, например, вакцинируют детей. Это правильно", – добавил Познер, отметив, что жителей страны пугают распущенные кем-то слухи.
Комментарии
Хлопчик "даже не заметил, что была вакцинация" - а разве такое может быть если вакцина рабочая?!
Да пусть хоть весь уколется Познер ваш!
Достали: пропаганда из всех щелей!
И так преподносится, что Спутник прям безопасен на 300%!
У других стран смертельная вакцина, а мы как всегда, впереди планеты всей!!
22.03.2021 10:02
- гость -
Ты на мове балакай в 404, здесь - не надо.
22.03.2021 10:03
гость
Если вы дурак, то это навсегда.
22.03.2021 10:09
- гость -
Пишется - не нужно, грамотей! Ну, и по правилам форума - указания домашним раздавай!
22.03.2021 10:16
- гость -
Кто такой форум и какие у него правила?
И ещё: кто сказал как нужно писать? Вы филолог?
Целиком поддерживаю комментарий от 10-03 !