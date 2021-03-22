Владимир Познер рассказал о своём самочувствии после вакцинации "Спутником V"

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер прошёл вакцинацию российской прививкой от коронавируса "Спутник V". По его словам, он не увидел у себя никаких негативных последствий.

Познер подчеркнул, что он "даже не заметил, что была вакцинация", сообщает "Лента.ру". Телеведущий добавил, что у него не было никакой реакции ни после первой дозы, ни после второй.

Журналист посоветовал россиянам "не делать глупость", отказываясь от прививки. "Конечно, вакцинироваться надо, так же, как от многих других заболеваний, например, вакцинируют детей. Это правильно", – добавил Познер, отметив, что жителей страны пугают распущенные кем-то слухи.