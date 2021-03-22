Назван возраст, после которого противопоказано худеть

Лишний вес усугубляет течение различных заболеваний, однако худеть можно лишь до определённого возраста. Подобное мнение высказал профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев.

По словам специалиста, диеты имеют возрастной предел, после которого методы похудения могут привести к проблемам со здоровьем.

"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть", – уточнил врач в беседе с радио Sputnik.

Специалист посоветовал похудеть до 60 лет, чтобы подойти к солидному возрасту со здоровым желудком. В противном случае организму будет требоваться больше еды, чем нужно. "Энергетические потребности с возрастом снижаются, а наша биологическая память, то есть растянутый желудок, всё время говорит, что хочется есть", – рассказал Конев.