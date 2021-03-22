Алтайским вкладчикам "Форбанка" возместят 2,5 млрд рублей

Алтайским клиентам лишённого лицензии "Форбанка" выплатят порядка 2,5 млрд рублей страхового возмещения по вкладам. Как сообщают "Вести Алтай", деньги получат примерно 5,8 тыс. физических лиц и около 1 тыс. – юридических.
Осуществлять выплаты будут с 23 марта в 60 отделениях Сбербанка в 17 населённых пунктах края. Полную сумму по вкладам вернут тем клиентам, у которых она составляет не более 1,4 млн рублей. В противном случае будет выплачен лишь страховой лимит.
Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ФорБанка" 12 марта. Как оказалось, кредитная организация нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Комментарии
Интересно какие причины были физическим лицам открывать там вклады? Неужели процент был существенно выше?
Сбербанк не в курсе кто принимает возмещение юридических лиц, горячая линия вообще не знает , что делать.
Могут ли озвучить сумму которую не возместят?
Ничего не понимаю, банк не обанкротился, у него отозвана лицензия! Это что за беспредел не отдавать вклады? Это грабёж. То есть государство может так с любым банком поступить? Храните, люди, деньги в банке(((
В каких отделениях Сбера будут выдавать?
Нигде не нашел инфы
22.03.2021 12:02
Елена
Ничего не понимаю, банк не обанкротился, у него отозвана лицензия!
а чего тут понимать - кризис, кормовая база скукоживается, треба расчистить поляну для более равных )))
в итоге останутся сбер, втб и альфа...