Алтайским вкладчикам "Форбанка" возместят 2,5 млрд рублей

Алтайским клиентам лишённого лицензии "Форбанка" выплатят порядка 2,5 млрд рублей страхового возмещения по вкладам. Как сообщают "Вести Алтай", деньги получат примерно 5,8 тыс. физических лиц и около 1 тыс. – юридических.

Осуществлять выплаты будут с 23 марта в 60 отделениях Сбербанка в 17 населённых пунктах края. Полную сумму по вкладам вернут тем клиентам, у которых она составляет не более 1,4 млн рублей. В противном случае будет выплачен лишь страховой лимит.

Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ФорБанка" 12 марта. Как оказалось, кредитная организация нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.