В мэрии Барнаула обсудили ситуацию с парковкой в ЖК "Парковый"

Ситуации с "Барнаулкапстроем" посвятили совещание в мэрии Барнаула, которое провёл глава города Вячеслав Франк.

Как сообщает пресс-служба властей краевой столицы, в обсуждении приняли участие депутат Госдумы Даниил Бессарабов, руководители комитетов, представители компании, а также инициативная группа дольщиков.

Одним из вопросов, которые рассматривали участники мероприятия, стали опасения дольщиков в связи с ситуацией с подземной парковкой, предусмотренной проектом жилого комплекса.

"Представителем инспекции строительного и жилищного надзора даны разъяснения по производимым работам, связанным с засыпкой части котлована будущей парковки, – уточнили в мэрии. – Инспекция осуществляет контроль за ходом работ, выполнением строительных требований, обеспечением безопасности".

Франк поручил все последующие вопросы по парковке решать исключительно совместно с дольщиками.

Ранее губернатор Виктор Томенко взял на личный контроль достройку ЖК "Парковый" в Барнауле и обратил особое внимание на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя".

Губернатор подчеркнул, что главная задача – это полное исполнение всех обязательств перед дольщиками ЖК "Парковый".

Напомним, в начале марта директор строительной компании Сергей Шумов рассказал о ситуации на объекте. По его словам, наибольшая готовность у третьей блок-секции – свыше 80%. При этом застройщик СК "СтройПанорама" практически не работает.