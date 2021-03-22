В мэрии Барнаула обсудили ситуацию с парковкой в ЖК "Парковый"

Ситуации с "Барнаулкапстроем" посвятили совещание в мэрии Барнаула, которое провёл глава города Вячеслав Франк.
Как сообщает пресс-служба властей краевой столицы, в обсуждении приняли участие депутат Госдумы Даниил Бессарабов, руководители комитетов, представители компании, а также инициативная группа дольщиков.
Одним из вопросов, которые рассматривали участники мероприятия, стали опасения дольщиков в связи с ситуацией с подземной парковкой, предусмотренной проектом жилого комплекса.
"Представителем инспекции строительного и жилищного надзора даны разъяснения по производимым работам, связанным с засыпкой части котлована будущей парковки, – уточнили в мэрии. – Инспекция осуществляет контроль за ходом работ, выполнением строительных требований, обеспечением безопасности".
Франк поручил все последующие вопросы по парковке решать исключительно совместно с дольщиками.
Ранее губернатор Виктор Томенко взял на личный контроль достройку ЖК "Парковый" в Барнауле и обратил особое внимание на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя".
Губернатор подчеркнул, что главная задача – это полное исполнение всех обязательств перед дольщиками ЖК "Парковый".
Напомним, в начале марта директор строительной компании Сергей Шумов рассказал о ситуации на объекте. По его словам, наибольшая готовность у третьей блок-секции – свыше 80%. При этом застройщик СК "СтройПанорама" практически не работает.
Комментарии
Стройнадзор - вам позор. Столько нарушений, а вы всё похохатываете.
Чат WhatsApp дольщиков ЖК Парковый, Парковая 71, Барнаул - 89994757074
Ни очем разговоры! Парковку закапывают! Ни каких конкретных сроков ни говорят! Пустые слова и обещания!
22.03.2021 12:35
- гость -
"Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных культурных учреждениях: в зеркальном театре ''Эрмитаж'', в Третьяковской галерее, в филармонии. Но с этим мы позже разберёмся. Но сегодня, граждане, случилась у вас промашка ужасная..." (Место встречи изменить нельзя)
Администрация вы уж как-то определитесь, то БКС банкрот, то не банкрот. Для чего эти громкие заявления в СМИ?
Мы все равно добьёмся своих квартир. Когда-то вложенные деньги уже не те, на них мы не можем купить квартиру. Поэтому вопрос будем решать через Путина.
как уже шумиха с этим парковым достала. снести то что успели построить и все.
Зачем каждую встречу освещать в СМИ, если на них, кроме болтовни, ничего не происходит? Так бы и писали, что прошла встреча, результат - НОЛЬ, позор нашей администрации и надзорным органам.