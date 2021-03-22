Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов и руководитель регионального фонда "Поддержки и развития сельских территорий" Артём Жуков были зарегистрированы на праймериз "Единой России". Об этом сообщает партийный сайт. Бессарабов примет участие в предварительном голосовании по барнаульскому одномандатному избирательному округу № 39. Артёма Жукова зарегистрировали по федеральному избирательному округу на территории Алтайского края.

Жуков отметил, что участие в предварительном голосовании – это в первую очередь возможность получить определённый статус для реализации проектов. "Давно готовился к этому шагу, уверенности придало участие в проекте "Федеральный ПолитСтартап". Решил попробовать свои силы, поскольку как руководитель фонда имею много проектов, для реализации которых необходим статус не только общественника, но и политического деятеля", – сказал Жуков.

Напомним, регистрация участников предварительного голосования продлится до 29 апреля. Праймериз пройдут в электронном формате с 24 по 30 мая. Жители края определят, кто представит "Единую Россию" на выборах в Госдуму и Алтайское Заксобрание в единый день голосования 19 сентября.