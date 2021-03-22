В Бийске пожарная машина не смогла проехать к месту происшествия из-за снега

В минувшие выходные в Бийске пожарная машина не смогла добраться до места ЧС из-за снега. Инцидент произошёл в частном секторе в Заречье – именно там технике не удалось преодолеть переулок Байкальский и улицу Луговую, пишет "Бийский рабочий".

О проблеме стало известно в социальных сетях. При этом, со слов местных жителей, обращения в администрацию не дали положительного результата.

"Несколько раз писал в нашу администрацию, на что получал ответ, что дороги частного сектора не входят в реестр дорог общего пользования и обслуживаются за счёт жильцов", – приводит издание слова горожанина.

Одна из жительниц наукограда также рассказала, что ей в мэрии и вовсе ответили, что для людей важнее центральные улицы, а в частном секторе "делайте всё своими силами и средствами".

При этом проблема, как отмечают горожане, касается не только пожарной техники, но и машин скорой помощи. Со слов жителя микрорайона, однажды пришлось нести больного на руках через весь переулок и опускать его прямо на снег, чтобы передохнуть.

Издание также отмечает, что в последние дни из-за плюсовых температур в Бийске стало больше хлопот, и машины буксуют не только в частном секторе, но и в других районах города.