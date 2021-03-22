Те, кому не всё равно. Волонтёрский штаб ЕР помогает жителям страны уже год

Волонтёрские центры партии власти вот уже год принимают участие в борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что пик пандемии давно прошёл, они до сих пор помогают нуждающимся. А к годовщине работы добровольцы провели в соцсетях флешмоб #МЫволонтерыЕР, сообщает сайт ЕР. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, на площадке волонтёрских центров "Единой России" удалось собрать активистов всех возрастов, профессий и убеждений.



"Людей сплачивает искреннее стремление помогать другим. И мы в партии стали точкой сборки для всех, кто не остался в стороне в трудный для страны период", – сказал Андрей Турчак.

Он поблагодарил всех волонтёров. И отметил, что создание такого сообщества – одно из главных достижений прошлого года.

С прошлого марта волонтёрские центры "Единой России" выполнили более 1,5 млн заявок от жителей всех регионов страны. Они привезли больным почти 2 млн наборов лекарств, врачам – более 5 млн порций горячих обедов. Медики-добровольцы отработали 810 тысяч смен в "красных" зонах, 280 тысяч раз доставили терапевтов на дом к больным, когда скорые не справлялись с потоком обращений.

В Алтайском крае во время пандемии в ковидных больницах работали более 1,5 тысячи студентов-медиков и ординаторов. Они и сейчас продолжают помогать госпиталям. А автоволонтёры на собственных транспортных средствах по-прежнему развозят участковых врачей по вызовам. В крае, как и по всей стране, волонтёры доставляли лекарства и товары первой необходимости, участвовали в социальных мероприятиях. Помощь со стороны активистов "Единой России" получили более 35 тысяч жителей региона.

"Волонтёрский центр объединил более 2000 волонтёров-студентов медицинских специальностей. Ребята и сейчас оказывают консультационную помощь, развозят продукты и лекарства пожилым и маломобильным гражданам", – отметила координатор "Волонтёров-медиков" в регионе Анна Ведлер.

Сейчас добровольцы со всей страны рассказывают, что и как они делали в то непростое время. Например, активист из республики Марий Эл Наталья Пешнина пошла на курсы парикмахеров, чтобы бесплатно стричь пожилых людей, которые не могли выходить из дома из-за самоизоляции. Кстати, здесь же волонтёром стал чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Дмитрий Иванов. Он и сейчас вместе со своей дочкой доставляет продукты.

В Челябинске активисты участвуют в организации вакцинации: заносят сведения о пациентах в специальный электронный реестр. А в Липецкой области – помогают детям врачей готовиться к экзаменам. Волонтёры из Мордовии украшали больницы и ковидные госпитали к Новому году. А для медиков станции скорой помощи испекли пирожные и пироги.

"Старались от всей души. Наш долг перед медработниками всегда будет неоплаченным, и никакие слова не соизмеримы с их трудом. Пусть они знают, что мы помним о них, переживаем и безмерно благодарны", – рассказал глава местного волонтёрского центра Евгений Миронов.

А ещё волонтеры пробуют свои силы в политике. К этому их призвал в том числе и президент России Владимир Путин. Он считает, что добровольцы видят чаяния людей и вполне способны отстаивать их интересы. Кстати, активисты по всей стране уже вошли в организационные комитеты по проведению предварительного голосования в партии. И сами будут участвовать в праймериз. Лучшие пойдут на реальные выборы в сентябре 2021 года от партии.