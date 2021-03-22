Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что в появлении нового коронавируса виновата торговля животными в Китае. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По его данным, уже на этой неделе будет опубликован доклад, который подготовили эксперты ВОЗ, побывавшие в провинции Ухань. Там якобы будет приведена версия, согласно которой COVID-19 может быть схож по происхождению с вирусом, который вызывает тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС). Его изначальными носителями были летучие мыши, к людям он перешёл через небольших млекопитающих – гималайских цивет. По словам британского зоолога Питера Дасзака, на рынке в Ухане продавали животных, которые могли заразиться ковидом от летучих мышей и передать его человеку.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всём мире коронавирусом с начала пандемии заразились почти 124 млн человек, 2,7 млн из них умерли.