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Не дома, а братья-близнецы. Угадай барнаульские новостройки по названию

, ИА "Амител"
Предупреждаем сразу, задача не из простых

В Барнауле как грибы появляются новостройки, которые привлекают внимание яркими названиями. Пломбир. Галактика. Апельсин. Матрёшки. Нет, это не кодовый шифр, это и есть "имена" барнаульских ЖК. Спорим, ваш мозг уже начал рисовать картины элегантных зданий, каждое из которых – яркая индивидуальность? Не торопитесь. Мы подозреваем, что у застройщиков и архитекторов с воображением не так хорошо, как у вас. Хотя... А вдруг мы ошибаемся? Давайте сыграем и проверим.

 
Автор:
Никита Голяшкин Корреспондент 8 3852 594466

Комментарии

25.03.2021 08:04
АБОРИГЕН

Совершенно нет необходимости разбираться во всём этом смраде из вентфасадов цвета вырви глаз.

25.03.2021 08:16
Гость

Застройщики на какие только уловки с названиями не пойдут,только бы впарить квартиру.

25.03.2021 08:17
- гость -

Приятнее смотреть на обветшалые хрущи

25.03.2021 08:24
- гость -

Вы бы лучше написали про то, как в тихую застройщики с администрацией землю перевели под высотную застройку в районе Северозападной-Смирнова. А между тем, там даже решение суда есть о сносе незаконно построенвх домов по Смирнова.

25.03.2021 08:26
- гость -

Частников ждут чудесные времена в связи с принятием нового ген плана. Застройка зеленых зон, это соринка в глазу.

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