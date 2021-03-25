Не дома, а братья-близнецы. Угадай барнаульские новостройки по названию

В Барнауле как грибы появляются новостройки, которые привлекают внимание яркими названиями. Пломбир. Галактика. Апельсин. Матрёшки. Нет, это не кодовый шифр, это и есть "имена" барнаульских ЖК. Спорим, ваш мозг уже начал рисовать картины элегантных зданий, каждое из которых – яркая индивидуальность? Не торопитесь. Мы подозреваем, что у застройщиков и архитекторов с воображением не так хорошо, как у вас. Хотя... А вдруг мы ошибаемся? Давайте сыграем и проверим.