Не дома, а братья-близнецы. Угадай барнаульские новостройки по названию

В Барнауле как грибы появляются новостройки, которые привлекают внимание яркими названиями. Пломбир. Галактика. Апельсин. Матрёшки. Нет, это не кодовый шифр, это и есть "имена" барнаульских ЖК. Спорим, ваш мозг уже начал рисовать картины элегантных зданий, каждое из которых – яркая индивидуальность? Не торопитесь. Мы подозреваем, что у застройщиков и архитекторов с воображением не так хорошо, как у вас. Хотя... А вдруг мы ошибаемся? Давайте сыграем и проверим.
Комментарии
Совершенно нет необходимости разбираться во всём этом смраде из вентфасадов цвета вырви глаз.
Застройщики на какие только уловки с названиями не пойдут,только бы впарить квартиру.
Приятнее смотреть на обветшалые хрущи
Вы бы лучше написали про то, как в тихую застройщики с администрацией землю перевели под высотную застройку в районе Северозападной-Смирнова. А между тем, там даже решение суда есть о сносе незаконно построенвх домов по Смирнова.
Частников ждут чудесные времена в связи с принятием нового ген плана. Застройка зеленых зон, это соринка в глазу.