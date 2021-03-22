От озера до горнолыжных трасс. МТС ускорила мобильный интернет на "Бирюзовой Катуни"

МТС почти в два раза "разогнала" мобильный интернет для гостей курорта "Бирюзовая Катунь". Это стало возможным благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории туристического комплекса.

Теперь гости курорта смогут увидеть рекордные скорости на экране своих смартфонов во время проведения стримов, просмотра потокового видео и эфиров в соцсетях в любой точке курорта. Быстрый интернет охватывает всю территорию комплекса: от горнолыжных трасс до озера, от экстрим-парка до многочисленных баз отдыха и кафе.

"Алтайский край ежегодно посещают более двух миллионов туристов, а в этом году мы ожидаем ещё больший туристический бум. "Бирюзовая Катунь" – один из самых популярных курортов крае, причём если раньше сюда приезжали в основном туристы из соседних сибирских регионов, то начиная с прошлого года мы видим значительный рост гостей из центральных регионов России, в том числе из Москвы. Впереди летний туристический сезон, на курорте ожидают рекордное количество гостей, и мы готовы принять в сеть МТС всех желающих", − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Напомним, ранее в Алтайском крае назначили нового директора МТС – Иннокентия Цоя. Новый руководитель продолжит курс по внедрению инновационных технологий и цифровых сервисов МТС в агропромышленный комплекс и туризм, в том числе сервисов геоаналитики, smart farming, облачных технологий и искусственного интеллекта. Одной из ключевых задач станет дальнейшее развитие сети LTE в природных туристических зонах, а также вдоль Чуйского тракта – автотрассы федерального значения.