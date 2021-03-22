Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН

Три человека погибли, ещё семеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и легковушки Renault. Среди погибших – ребёнок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Авария произошла на автодороге А-114 Вологда – Новая Ладога перед мостом через реку Суда. На месте работают медики и спасатели.

Накануне, 21 марта, водитель за рулём Mercedes Benz E200 залетел на парковку возле дома на улице Сергея Ускова, 42, в Барнауле и протаранил четыре автомобиля. Двух пассажиров иномарки доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Mercedes задел четыре автомобиля – Nissan Pathfinder, Hyundai Solaris, Honda Accord и ВАЗ-2110.