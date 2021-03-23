Прогулка по "Сказке": как перед открытием выглядит алтайский театр кукол

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство театра кукол "Сказка" завершилось в Барнауле. Объект должны были возвести ещё в конце 2019 года, но строительство затянулось из-за пандемии коронавируса, согласования документов и ремонта улицы Пушкина, где и находится "Сказка". Ожидается, что первых зрителей в новом театре встретят в ближайшие два месяца. Рассказываем (и главное, показываем) о новом доме для алтайских кукольников.

Какой получилась "Сказка"?

Красивой. На первом этаже просторный холл с гардеробом и кафе. На втором – фойе с интерактивной зоной для компьютерных презентаций и игр для детей. Там же планируют проводить концерты и новогодние утренники.

На сцене уже смонтировано современное световое, звуковое оборудование и светодиодный экран. В зрительном зале установили специальные кресла-трансформеры: специалисты утверждают, что на них удобно одновременно сидеть взрослым и детям. Общая площадь здания составила около 3500 квадратных метров. Театр рассчитан на 203 места. Одним из первых заведение посетил архитектор Евгений Тоскин, который и проектировал здание. В целом он остался доволен тем, как строители воплотили его замысел.

Сколько стоила "Сказка"?

420 миллионов рублей. Хотя изначально, в 2017 году, – когда началось строительство – краевые власти заявляли о 290 миллионах. Цена выросла из-за дополнительного контракта (заключили его летом 2020-го) на установку оборудования для сцены и мебели.

Почему строили так долго?

Причин несколько. По объяснению краевых властей, сильные морозы зимой 2018 года не позволили вести работы на объекте. А летом 2019-го было ограничено движение транспорта на улице Пушкина, из-за чего не было возможности подвозить стройматериалы. Кроме того, уже в процессе строительства потребовались дополнительные технические решения. А их, в свою очередь, необходимо было внести в проектно-сметную документацию. Потом работы осложнила пандемия: многие рабочие заболели коронавирусом. В итоге строили на год дольше, чем ожидалось, но от этого "Сказка" не стала хуже. Здание действительно красивое.

И когда можно сходить с детьми в новый театр?

Краевые власти ожидают, что все необходимые для открытия документы будут согласованы в апреле. Артисты и сотрудники "Сказки", которые сейчас временно размещены в бывшем кинотеатре "Родина", уже готовятся к переезду. Ожидается, что торжественное открытие нового театра состоится в апреле-мае (сделать это по традиции должен губернатор Алтайского края). Ему и другим зрителям покажут спектакль об истории алтайского кукольного театра и о том, как артисты годами ждали нового дома.

Как выглядит театр кукол перед открытием – смотрите в "сказочном" фоторепортаже Екатерины Смолихиной. А ещё можно почитать наш материл "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго" и узнать, как метели и бездорожье дикое, а ещё чудовище коронавирусное едва не помешали построить на Алтае чудо-театр.