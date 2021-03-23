Молодёжь против экстремизма. АлтГПУ приглашает поучаствовать в социальном конкурсе

АлтГПУ проводит конкурс медиаконтента "Молодёжь против экстремизма и терроризма". Участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет: школьники с 8 по 11 класс, студенты среднего профессионального и высшего образования, магистранты.

В конкурсе будут рассматривать аудио-, видео-, фото- и текстовые материалы, а также сообщества, каналы и другие интернет-ресурсы, посвящённые антитеррористической или антиэкстремистской проблематике. Группы должны быть созданы в период с 1 января 2020 года по 15 мая 2021 года (обязательно регулярное обновление контента в течение 2020-2021 годов) и доступны для всех пользователей сети Интернет.

На конкурс принимают только оригинальные произведения на русском языке, не участвующие в конкурсах ранее. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.

Подать заявку на участие можно до 15 мая 2021 года. С 16 по 26 мая пройдёт техническая экспертиза предоставленного конкурсантами контента на соответствие условиям конкурса. С 27 мая по 5 июня работы будут оценивать эксперты. Подведение итогов конкурса – не позднее 10 июня 2021 года.

Телефон организатора конкурса: +7 (960) 964 82 27 (Полина Побежимова), адрес электронной почты: manannikova_pe@mail.ru.