Жительницу Алтайского края осудят за убийство в день рождения

Следователи завершили разбирательство по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы Заринского района. Ее обвиняют в убийстве.

По версии правоохранителей, в декабре 2020 года женщина отмечала день рождения в компании знакомых и родственников. В ходе застолья у нее произошел конфликт со своим сожителем. Женщина схватила нож и ударила гражданского супруга в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия сельчанка полностью признала свою вину, утверждая, что не хотела убивать сожителя. Расследование завершилось. Дело направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее в Заринске вынесли приговор 65-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве бывшей жены.