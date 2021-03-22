Пожароопасный сезон в Алтайском крае стартует в апреле

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края подготовило постановление о начале пожароопасного сезона в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Минприроды через процедуры госзакупок привлечет подрядчиков для авиапатрулирования лесов, — уточнили краевые власти. — Параллельно ведётся подготовка лесопожарной техники и бригад на предприятиях лесного комплекса".

Отметим, что старт пожароопасного сезона обусловлен несколькими факторами. В частности, он зависит от метеоусловий, а также запасах снега в лесах. После таяния снега стремительно растет число травяных палов, которые могут перейти на жилые дома в населенных пунктах.

Чтобы избежать несчастного случая, спасатели не рекомендуют разводить костры на природе, сжигать мусор и сухую траву, бросать непотушенные спички и сигареты, а также позволять играть детям с огнем.