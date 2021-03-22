В Алтайском крае задержали браконьеров, застреливших 20 косуль

В Солонешенском районе сотрудники Росгвардии при силовой поддержке ОМОНа задержали четверых браконьеров, которые застрелили свыше 20 косуль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Злоумышленники выбрали для незаконной охоты место в 7 км от райцентра. У них изъяли три туши косули со следами отстрела, два ружья, патроны, ножи, рации и фонари.

"В рамках предварительного следствия установлено, что задержанные мужчины, не имея лицензии на отстрел диких животных, в период с июня 2020 по март 2021 года осуществляли незаконную охоту на территории Петропавловского, Солонешенского, Усть-Пристанского, Быстроистокского районов Алтайского края, — уточнили в краевом управлении Росгвардии. — Ими незаконно добыто более 20 диких животных".

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ "Незаконная охота". Ущерб, нанесенный браконьерами природному фонду, оценивается почти в миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае инспекторы задержали местного жителя, который выловил в притоке Чарыша крокодила и разделал его.