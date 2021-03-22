Алтайский подросток нашёл на улице банковскую карту и получил условный срок

В Славгороде 14-летнему подростку вынесли приговор за кражу денег с банковской карты, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл в марте 2020 года. Тогда на одной из улиц города несовершеннолетний нашёл банковскую карту с бесконтактным способом оплаты и пошёл ею оплачивать покупки.

"Подросток, используя данную карту, неоднократно совершал покупки в торговых точках города, на общую сумму более 7 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Во время следствия злоумышленник признал свою вину и возместил ущерб. Тем не менее суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.