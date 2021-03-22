Татьяна Голикова раскрыла сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в стране удастся достигнуть уже летом. Ее слова приводит РИА Новости.

"Мы считаем, что это июль-август 2021 года — достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска... вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки", — сказала она.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса. По его словам, для этого людям необходимо соблюдать меры защиты и вакцинироваться.

По последним данным, в России зафиксировали 4 466 153 заболевших коронавирусом и 95 391 летальный исход. Выздоровели за весь период 4 077 185 пациентов.