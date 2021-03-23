До +11 градусов потеплеет в Алтайском крае 23 марта

Зима всё стремительнее покидает Алтайский край, и во вторник, 23 марта, в регионе будет ещё теплее, чем за день до этого.

По краю температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, в предгорьях – до +11 градусов. В отдельных районах прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах сохранится сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров в светлое время суток покажут от +3 до +5 градусов. При этом в начале дня в краевом центре ожидается мокрый снег. Скорость ветра – до 8 м/с.