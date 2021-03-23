Вторник, 23 Март, 06:08

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,61
€ 88,66
1°


4466153 +9284
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий постКоронавирус на Алтае"Освобожденные убийцы"
Новости

До +11 градусов потеплеет в Алтайском крае 23 марта

, ИА "Амител"
Синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Зима всё стремительнее покидает Алтайский край, и во вторник, 23 марта, в регионе будет ещё теплее, чем за день до этого.

По краю температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, в предгорьях – до +11 градусов. В отдельных районах прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах сохранится сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров в светлое время суток покажут от +3 до +5 градусов. При этом в начале дня в краевом центре ожидается мокрый снег. Скорость ветра – до 8 м/с.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
06:01
До +11 градусов потеплеет в Алтайском крае 23 марта 0
23:54
Такой день. Отставка прокурора Алтайского края и рост зарплат соцработников 0
23:40
Татьяна Голикова раскрыла сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу 0
23:16
В Бийске пенсионерка ушла из дома и забыла, где живёт 0
22:59
США не поддержали предложение Владимира Путина о разговоре с Джо Байденом 0
22:39
Пьяный житель Алтайского края ударил полицейского и теперь отправится под суд 0
22:17
Путин решил пройти вакцинацию от ковида после отдыха в Сибири 0
21:59
Алтайский подросток нашёл на улице банковскую карту и получил условный срок 1
21:38
На модернизацию алтайских коммунальных сетей выделили 2,1 млрд рублей 0
21:21
Стало известно, в каком регионе Сибири отдыхал Владимир Путин 0
20:57
В Алтайском крае задержали браконьеров, застреливших 20 косуль 0
20:40
Житель Алтая получил 3,5 года колонии за то, что развращал несовершеннолетних девочек 1
20:19
Барнаульцев предупреждают об огромной яме за кольцом на Малахова 0
19:58
В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT 0
19:35
Пожароопасный сезон в Алтайском крае стартует в апреле 0
19:12
В Барнауле протестируют изменение автобусного маршрута № 6 0
18:50
Алтайский таможенник отказался брать взятку у контрабандиста 0
18:33
В Новосибирской области мать и отчима ребёнка обвинили в его убийстве 0
18:10
Глава алтайского Минздрава рассказал об угрозе третьей волны COVID-19 7
17:54
Жительницу Алтайского края осудят за убийство в день рождения 1
17:40
Порядка 200 компаний предлагают туры в Алтайский край по программе кешбэка 0
17:29
Иван Ургант заразился коронавирусом, но всё равно выйдет в эфир 4
17:17
ФСБ: в Алтайском крае украли 10 млн рублей, выделенных на освещение Чуйского тракта 6
17:05
Алтайским соцработникам дважды поднимут зарплату 3
16:54
Человечество столкнётся с дефицитом воды в ближайшее десятилетие 1
16:41
Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН 2
16:28
"Мы не в лучшем положении". Мясников предупредил о вспышке смертельной болезни 10
16:16
У работников столовой школы № 128 в Барнауле выявили норовирус 3
16:03
От озера до горнолыжных трасс. МТС ускорила мобильный интернет на "Бирюзовой Катуни" 3
15:54
9,2 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:42
Дональд Трамп высмеял падение Джо Байдена на трапе самолёта 17
15:29
Слухи о смерти бывшего алтайского вице-губернатора Юрия Денисова оказались фейком 1
15:17
Глава алтайских справедливороссов раскритиковал выход Владислава Вакаева из партии 7
15:05
Первая в Алтайском крае ковидная пациентка рассказала про расследование дела о травле 25
14:55
В Бийске пожарная машина не смогла проехать к месту происшествия из-за снега 0
14:42
В Барнауле расторгли контракт с генподрядчиком ЖК "Парковый" 7
14:30
Те, кому не всё равно. Волонтёрский штаб ЕР помогает жителям страны уже год 0
14:22
Bloomberg назвала причину появления COVID-19 3
14:10
Штраф за езду на шипованной резине летом. Когда введут и сколько будем платить? 13
13:57
Пассажирам автобуса, у которого отпало колесо на алтайской трассе, вернут деньги 1
13:43
Бийчанин попросил соседку разменять в магазине поддельную купюру 0
13:30
Специальная комиссия выяснит, почему трамвай в Барнауле уехал без водителя 8
13:18
Два Алтая заняли последние места в Сибири по уровню зарплат 4
13:05
Прокурор Алтайского края ушёл в отставку 13
12:55
В барнаульском "Газпроме" подвели первые итоги участия в нацпроекте 2
12:44
Жильцы дома в центре Барнаула пожаловались на протекающую крышу 2
12:31
Стали известны первые кандидаты, заявившиеся на праймериз в Алтайском крае 10
12:20
В мэрии Барнаула обсудили ситуацию с парковкой в ЖК "Парковый" 9
12:07
Выгодный обмен: где в Барнауле сдать старый смартфон и получить скидку 0
11:55
Рубцовчанин поучаствовал в "секретной операции" мошенников и лишился 1 млн рублей 9

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.