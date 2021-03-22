Такой день. Отставка прокурора Алтайского края и рост зарплат соцработников

Александр Руднев покинул пост прокурора Алтайского края. Он ушёл на пенсию. Кто придёт на смену Рудневу, пока неизвестно.

Третья волна коронавируса в Алтайском крае может потребовать дополнительных площадок для размещения пациентов, считает министр здравоохранения Дмитрий Попов. Он не исключил, что власти региона вернутся к вопросу размещения госпиталей в немедицинских организациях, если третья волна заболеваемости коронавирусом "смешается с ОРВИ и гриппом", из-за чего "потребуется более 6 тысяч коек".

По поручению губернатора Виктора Томенко Министерству социальной защиты Алтайского края дополнительно выделили 198 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это позволит увеличить зарплату сотрудникам соцучреждений два раза. В общей сложности увеличение оплаты труда ощутят на себе 8,5 тыс. работников социальной сферы.

Сотрудники алтайской ФСБ выявили крупное хищение бюджетных денег, выделенных для модернизации федеральной трассы Р-256 ("Чуйский тракт"). Обвиняемым по делу проходит директор "Энергостроя", его арестовали на два месяца. По версии следствия, предприниматель покупал и использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству.

У работников пищеблока школы № 128 в Барнауле обнаружили норовирус. Симптомы появились одновременно у 13 учеников, один из школьников оказался в больнице. По результатам лабораторных исследований у работников школы и детей обнаружили норовирус и ротавирус.

Глава регионального отделения "Справедливой России", депутат Госдумы Александр Терентьев резко отреагировал на выход из партии депутата АКЗС Владислава Вакаева. Терентьев оценил поступок как "отказ от прежних убеждений". Лидер алтайских справедливороссов уверен, что истинной причиной разрыва стало то, что Вакаева не включили в первую тройку партийного списка.

Алтайский край занял 63-е место в рейтинге регионов России по зарплатам в самых высокооплачиваемых сферах. Наиболее высокая оплата труда у финансистов. В крае они зарабатывают в среднем 47 тысяч рублей.