Владимир Путин не станет брать отгул в день вакцинации от ковида

Президент России Владимир Путин не собирается брать отгул в день вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Будет работать", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Владимир Путин объявил, что собирается пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Позднее Дмитрий Песков уточнил, что вести фото- или видеосъёмку этого мероприятия не планируется.

На минувших выходных российский лидер отдохнул в Туве. Совместно с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин покатался на вездеходе, погулял по сибирской тайге и пообедал на свежем воздухе.