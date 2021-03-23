Более 20 домов остались без воды и отопления из-за коммунальной аварии в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Коммунальные службы Барнаула устраняют повреждения на сетях. Авария случилась рано утром на ул. Попова, 118. Аварийное повреждение теплосети диаметром 426 мм повлекло выход воды на поверхность. В результате подача горячей воды и отопления ограничена в 24 многоквартирных домах, двух школах и четырёх детских садах.

Специалисты АО "Барнаульская теплосетевая компания" проводят земляные работы. В них задействованы семь единиц спецтехники. Когда вернут воду, пока неизвестно.

Кроме того, сотрудники барнаульского водоканала устраняют нештатную ситуацию на водоводах диаметром 150 мм и 400 мм в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Чкалова.

Телефон справочной службы компании "Росводоканал Барнаул" 500-101.