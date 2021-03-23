Ещё не существующий офисный центр продают в Барнауле

В Барнауле, на Взлётной, 23, построят новый четырёхэтажный офисный центр. Часть здания, которое находится на стадии котлована, уже выставили на продажу за 57 млн рублей.

В центре под названием Grand будет четыре этажа. Первый отдадут под общепит, на втором планируют разместить офисы, а третий этаж выставили на продажу.

"В ближайшее время на территории бизнес-центра будут расположены объекты для комфортной работы и иных задач. Развитая инфраструктура района обеспечит удобство и полный спектр услуг", – говорится в объявлении на "Авито".

Когда работы по строительству центра будут закончены, продавец не сообщает.

Ранее сообщалось, что действующий ТЦ "Империя" выставили на продажу в Барнауле. Здание находится на проспекте Ленина, 124. Продавец просит за него 200 млн рублей.