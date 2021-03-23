Российские заключённые подали жалобу в ЕСПЧ после проигрыша сборной на ЧМ-2018

Сотрудники колонии избили заключённых забайкальской ИК-5 после поражения сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года. Об этом пишет "Коммерсант".

Как рассказали осуждённые, 7 июля 2018 года расстроенные пьяные сотрудники в шлемах и бронежилетах избили их. Травмы на телах заключённых зафиксировали медики, а видеозапись с избиением распространили в социальных сетях.

"Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", – рассказал один из пострадавших.

Представители колонии признали применение силы к заключённым "в виде заламывания рук за спину". Суды трёх инстанций сочли действия законными, а применение спецсредств – недоказанным. Дело о превышении полномочий было закрыто. Теперь, благодаря обращению в ЕСПЧ, дело может быть возобновлено, а виновные – понести наказание.