Цифровые облака. Зачем в сибирских регионах переходят на виртуальную коммутацию

Совсем недавно у Tele2 была совершенно иная структура построения сети. В каждом регионе находился свой отдельный узел коммутации, который обеспечивал работу сети. И любая авария на коммутаторе могла привести к частичной или полной недоступности услуг связи. (То, что этого не происходило – заслуга людей, а не техники.) Переход на облачную инфраструктуру, по словам представителей мобильного оператора, позволит не только повысить надёжность сети, но и упростит её обслуживание, а также ускорит внедрение новых услуг. При этом в выигрыше остаются, прежде всего, клиенты оператора. Рассказываем, как и зачем сибирские регионы переходят на облачное управление сетью.

Сила облака

"Новые центры обработки данных имеют принципиально другую архитектуру, принципы работы и возможности. Фактически мы создали два больших и мощных вычислительных облака, которые выполняют запросы клиентов, обрабатывая звонки и сессии передачи данных. В Сибири эти дата-центры будут обеспечивать коммутацию голоса и данных сразу в девяти регионах. Надёжность сети повысится за счет дублирования абсолютно всех систем. Даже если на одной из площадок произойдёт авария, мы сразу же переключимся на резервную и сможем спокойно разбираться в проблеме. На клиентах это никак не отразится. В то же время управлять таким облаком гораздо проще, чем отдельными коммутаторами, разбросанными по регионам", – объясняет Евгений Картузов, технический директор макрорегиона "Сибирь" Tele2.

По словам Евгения Картузова, облачная архитектура более выгодна, ведь если нужно внедрить новые услуги, необходимость покупать и монтировать дополнительное оборудование отпадает. Достаточно поставить специальное программное обеспечение, провести тесты и предложить услугу клиентам. Скорость развёртывания всех технологий увеличится в разы.

Спектр возможностей нового комплекса очень широк и будет постоянно обновляться. Например, в ближайшем будущем планируется внедрить услугу Voice Over LTE, которая обеспечит передачу голоса в сетях 4G с ультравысокой чёткостью речи.

Опережая время

Почему же ещё так важен переход в облако? Пандемия коронавируса привела к взрывному росту популярности дистанционных сервисов. Например, за 2020 год общий трафик передачи данных в сети Tele2 вырос в полтора раза. И современные реалии требуют от мобильных операторов новых решений.

"Ограничительные меры оказали значительное влияние на медиапотребление россиян. Увеличилась доля пользователей практически всех видов активности в интернете. По данным исследований, наибольший рост пришёлся на прослушивание подкастов, музыки и радио, выросло количество покупок в онлайн-магазинах, увеличилась нагрузка на рабочие сервисы. Цифровой мир наступил года на три раньше, чем прогнозировали эксперты, поэтому запуск облачных центров обработки данных стал важным шагом для нашей компании, хоть и превентивным", – отметил директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Дмитрий Кромский.

Постепенный переход сибирских регионов в облачную коммутацию начнётся уже на этой неделе. Для клиентов, как отметили в компании, этот процесс пройдёт незаметно, но откроет новые возможности. И уже в ближайшем будущем два дата-центра заменят все девять коммутаторов и обеспечат бесперебойную работу сети.

Для справки: общая площадь новых центров обработки данных более 2000 квадратных метров. Платформы оборудованы системами безопасности, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, а также резервного энергопитания. Стоимость проекта составила 560 млн рублей.