Как обеспечить себя и семью чистой водой в паводок

Весна приходит вместе с паводком. А это значит, что чистая питьевая вода совсем скоро приобретёт особую ценность. Кто больше всего нуждается в защите сейчас, в сезон простуд и дефицита чистой воды? Дети, пожилые люди, а также все, у кого иммунитет по разным причинам недостаточно силён, чтобы противостоять атакам вирусов и болезнетворных бактерий.

"Легенда жизни" знает о качестве весенней водопроводной воды всё, поэтому в компании разработали три набора комбозащиты здоровья в паводок. В наборы входит оборудование для воды (самые популярные модели кулеров и помпа) по выгодной цене и новая вода с цинком и селеном, которая защищает иммунитет.

Компания "Легенда жизни" заботится о здоровье каждого человека не на словах, а на деле, и дарит барнаульцам и бийчанам возможность совершенно бесплатно стать обладателями эффективного набора комбозащиты. До 26 марта "Легенда жизни" проводит беспрецедентный конкурс в соцсетях. Принять участие в нём могут все желающие. Победителей ждут девять наборов комбозащиты, которые обеспечат их семьи чистой водой с цинком и селеном.

Можно участвовать в конкурсе, а можно не полагаться на случай и уже сегодня позаботиться о здоровье своей семьи и приобрести комбонабор по специальной акционной цене.

Позвоните по телефонам: 777-777, 222-222 (г. Барнаул, г. Новоалтайск) или 400-000 (г. Бийск), чтобы выгодно заказать набор комбозащиты.